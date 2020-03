A carregar o vídeo ...

Sem poder sair de casa para treinar devido ao surto do coronavírus, o turco Alperen Acet decidiu puxar pela imaginação e criou um ambiente de treino dentro de casa. A tarefa não era fácil, porque Acet é especialista no salto em altura, mas com muita arte e engenho a missão foi concluída com êxito. Ora veja bem...