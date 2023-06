A carregar o vídeo ...

O encontro entre Cerrito e Rentistas, da segunda divisão do Uruguai, foi suspenso no final da primeira parte devido a um corte de energia, mas nem isso fez a emissora cortar o sinal. Aproveitou-se do facto de haver uma peladinha de amigos por perto, apontou para lá as câmaras, filmou a ação e até os comentadores entraram na festa. E se fosse por cá?