«É um vídeo, é um vídeo»: a reação de Messi com adepta argentina que já corre o Mundo

A carregar o vídeo ...

É verdade que o Argentina-Curaçau, jogo particular entre as duas seleções que terminou com uma goleada dos campeões mundiais por 7-0, já decorreu no passado dia 29, mas só hoje veio a público um vídeo em que surge Lionel Messi e uma adepta albiceleste. Já depois do final da partida, alguns adeptos entraram no relvado para pedir fotografias aos seus ídolos e até autógrafos, como foi o caso desta adepta, que tentou tirar uma fotografia para a posteridade com o craque argentino. Contudo, a adepta não reparou que estava a gravar um vídeo e não a tirar uma fotografia até Messi avisá-la: "É um vídeo, é um vídeo". Ao partilhar o momento nas redes sociais, a adepta reconheceu que estava nervosa naquele momento: "Não me julguem, estava nervosa", escreveu.