EA Sports ou He Hey Sports? Sotaque de João Félix deixa Madueke e Armando Broja completamente 'perdidos'

João Félix, Noni Madueke e Armando Broja foram o trio escolhido para participar num curto anúncio da EA Sports, produtora do videojogo de futebol mais conhecido a nível mundial. A tarefa era simples, dizer a icónica frase introdutória dos jogos desta produtora "EA Sports, it's in the game [EA Sports, está no jogo, em inglês]", o pior foi a forma como o internacional português pronunciava as palavras. Madueke e Armando Broja não aguentaram o riso e até perguntaram: "Porque dizes 'He Hey Sports'?". [Vídeo: Chelsea/TikTok]