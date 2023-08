Eddie Howe usou críticas de Ten Hag para 'incendiar' jogadores do Newcastle

A carregar o vídeo ...

Numa temporada 2022/23 em que o Newcastle foi a grande revelação na Premier League, um dos momentos de destaque foi a vitória por 2-0 sobre o Manchester United. Um triunfo que, sabe-se agora, teve uma importante influência daquilo que foi dito por... Erik ten Hag. Tudo porque, na palestra pré-jogo, o técnico Eddie Howe decidiu utilizar as críticas do holandês para 'incendiar' o seu plantel. Ten Hag tinha falado num Newcastle que era "uma equipa chata para defrontar", que gosta de jogar lento, por isso o United teria "de aumentar o ritmo do jogo". Ora, aí o feitiço virou-se contra o feiticeiro... "Se eles querem um jogo rápido aqui, vamos dar-lhes isso! Vamos destruí-los com a nossa resistência, vamos ser intensos em todas as ações. Vamos!", atirou Howe. E resultou!



Este vídeo é parte do documentário 'We Are Newcastle United', que será lançado nas próximas semanas na plataforma Amazon Prime.