Ederson: «Há uma grande probabilidade de Ancelotti vir para a seleção brasileira»

A carregar o vídeo ...

Ederson confirmou esta terça-feira, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo particular entre Brasil e Marrocos, que será disputado no dia 25, que existe uma "grande probabilidade" de Carlo Ancelotti assumir o comando técnico da seleção brasileira. "Comentei com o Casemiro, Vini e Militão e há uma grande probabilidade de ele vir. Vamos em busca desse resultado para ele vir o mais rápido possível. O que me falaram sobre ele é que é um treinador excecional, que todos no grupo gostam dele. É um treinador que tem uma carreira muito vitoriosa, é só olhar para o currículo dele. Veremos num futuro próximo se ele estará aqui ou não", disse o guarda-redes do Manchester City. [Vídeo: 365 Scores]