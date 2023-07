Ederson 'obriga' Man. City a apagar patrocínio da camisola do Benfica em anúncio

A carregar o vídeo ...

O Man. City partilhou este sábado um vídeo em colaboração com a Etihad, companhia aérea que patrocina o clube, no qual mostra alguns momentos da viagem que Ederson fez, juntamente com a sua família, até a Abu Dhabi - para promover a rota a partir de Lisboa. Só que houve algo que 'falhou'...



Tudo porque o filho do guardião decidiu viajar equipado com a nova camisola do Benfica, o que 'obrigou' a Etihad a fazer um pequeno trabalho de edição para ocultar Fly Emirates da mesma. Tudo parece feito de forma perfeita, mas há um momento que denuncia a edição: o facto do símbolo do Benfica, por breves instantes, estar algo rasurado.



O que é certo é que o gesto do filho de Ederson, ao surgir vestido com a camisola das águias, está a ser bastante destacado nas redes sociais.