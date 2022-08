Edu Aguirre diz que Ronaldo não se ofereceu ao At. Madrid: «Gil Marín e Simeone é que ligaram para o Jorge Mendes»

A carregar o vídeo ...

Edu Aguirre, grande amigo de Cristiano Ronaldo e comentador no programa 'El Chiringuito de Jugones', em Espanha, garantiu que o jogador português do Manchester United não se ofereceu ao Atlético Madrid este verão, conforme chegou a ser noticiado. Garante que Gil Marín, CEO dos colchoneros, e o treinador Diego Simeone é que telefonaram para CR7. (Vídeo Twitter/El Chiringuito de Jugones)