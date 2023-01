A carregar o vídeo ...

Edu Aguirre contou no programa 'El Chiringuito de Jugones' que esteve em casa de Cristiano Ronaldo, em Madrid, na véspera da partida do craque para Riade. Revelou que, enquanto bebiam um café CR7, confessou-lhe sentir-se entusiasmado com esta nova aventura no Al Nassr. (Vídeo 'As')