Edwards sentenciou o V. Guimarães-Sporting nos descontos com um golo fantástico

No regresso a Guimarães, de onde saiu no mercado de inverno, Marcus Edwards tramou a sua ex-equipa, ao marcar um golo soberbo que sentenciou o encontro em 3-1 a favor do Sporting. O inglês, que até é canhoto, conseguiu um golaço de pé direito e na hora de festejar o seu primeiro golo pelos leões foi contido, em sinal de respeito pelos fãs minhotos, que minutos antes o tinham ovacionado na hora da sua entrada.