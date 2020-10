Egan Bernal chocado: o atropelamento de ciclista na Colômbia que gera revolta

A carregar o vídeo ...

O colombiano Egan Bernal recorreu às redes sociais para partilhar um arrepiante vídeo, no qual mostra um ciclista a ser atropelado numa ponte na cidade colombiana de Chía, bastante próxima de onde reside. Na mensagem, o ciclista da Ineos Grenadiers faz notar toda a sua indignação pela situação e clama por justiça. "E assim do nada acabam com a vida de uma pessoa. Sinto uma tristeza e uma impotência ao ver isto... Passou-se ontem em Chia, muito perto de onde vivo. Espero que se faça justiça. A minha solidariedade está com a sua família", escreveu no Twitter o vencedor do Tour do ano passado.