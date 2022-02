Egan Bernal já pedala apenas 24 dias depois do acidente que quase lhe tirou a vida

A carregar o vídeo ...

Parece inacreditável, tendo em conta que há 24 dias tinha acabado de sair em estado grave de um violento acidente na Colômbia, mas a recuperação de Egan Bernal deu esta semana mais um grande passo, com o ciclista da INEOS a partilhar no Instagram um vídeo no qual surge a pedalar numa bicicleta estática. Ainda há um longo caminho pela frente, mas o colombiano está apostado em desafiar todas as probabilidades e voltar antes do esperado à competição.