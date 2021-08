A carregar o vídeo ...

Está desfeito todo o impasse em torno do número de Messi no Paris Saint-Germain! Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o ex-Barcelona no relvado do Estádio Parque dos Príncipes, a dar toques numa bola e com... o novo número no dorsal. Consegue adivinhar qual é? Damos uma pista: não é o '10'. [Vídeo: Bleacher Report]