Eládio Paramés e o último dia na Argélia: «Amanhã iremos todos para casa»

A carregar o vídeo ...

Finalmente uma boa notícia: o vôo de regresso está assegurado. A boa nova caiu ao final da tarde de domingo e naturalmente, ainda que por debaixo das máscaras, os sorrisos voltaram ao rosto do Grupo dos 15. E antes do mais, A Malta dos Jipes quer deixar aqui expresso o seu agradecimento pelo apoio incansável que nos foi dado pelo pessoal da nossa embaixada e em especial pelo nosso embaixador, Luis Albuquerque. Sem o seu apoio talvez tivessemos de ficar por aqui sabe-se lá até quando.



O que não seria agradável, pois a cidade está parada. Hoje, quando dávamos um giro pela rua, a polícia amavelmente mandou-nos regressar ao hotel. Nas padarias, o pão esgotou num ápice e comer atum enlatado sem ele...



Encontrámos um mercado aberto e havia um pouco de tudo: vegetais, carne e fruta, mas como não podíamos cozinhar...atacou-se nas bananas, nas maças e nas laranjas. Já estamos numa de vegan...



Mas todas as contrariedades que nos surpreenderam durante esta aventura, agora que o avião da Skyvallet está garantido, passaram já à história, uma história que recordaremos para sempre. E que até nos deixa saudades e vontade de um dia regressar: o deserto, a imensidão do deserto, o colorido das dunas e das areias, as indiscritíveis figuras que os ventos talharam nas rochas, o céu pontilhado de estrelas, enfim, a beleza de uma terra sem nada, onde o silêncio se "ouve" e se goza, o convívio desta Malta, solidária, amiga, disponível à volta da fogueira... tudo isto foram momentos aos quais apenas nós, que os vivemos, conseguimos dar o devido valor. Mas nenhum de nós vai ser capaz de os descrever devidamente.