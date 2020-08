«Ele estava furioso!»: jornalista brasileiro revela resposta de Jesus ao treinador do Grémio

A carregar o vídeo ...

O jornalista brasileiro Benja revelou esta quinta-feira, na FOX Sports, o conteúdo de uma conversa que manteve com Jorge Jesus, na qual o treinador do Benfica se mostrou bastante irritado com as declarações de Renato Gaúcho esta madrugada , nas quais o treinador do Grémio acusou JJ de ter tentado fazer Everton não alinhar diante do Internacional.