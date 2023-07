Eletrizante: Man. City revela equipamento alternativo para 2023/24 em grande estilo

A carregar o vídeo ...

Em conjunto com a Puma, o Manchester City lançou, esta terça-feira, o seu equipamento alternativo para 2023/24. Inspirado na cidade de Manchester e com uma visível influência asiática, tanto no número como no nome da dorsal, o novo kit do campeão inglês destaca-se pelos raios (em azul fluorescente) que cobrem a t-shirt dos citizens. O vídeo de apresentação do novo traje foi filmado em Tóquio (Tokyo Kabuki Hall) e juntou Erling Haaland, Jack Grealish e Mateo Kovacic a modelos locais. (Vídeo: Man. City)