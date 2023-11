A carregar o vídeo ...

João Faria já tem a sua carreira umbilicalmente ligada ao Sporting, depois de ter sido o autor do golo da vitória do Varzim, na época passada, que eliminou os leões precisamente da Taça de Portugal, num jogo realizado em Barcelos. Quis o destino que o central, agora no Dumiense, voltasse a ter um jogo "tão especial".