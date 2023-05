Eliseu tentou encarar um novilho na Feira de Maio na Azambuja e acabou... no chão

A carregar o vídeo ...

Eliseu, antigo internacional português, esteve no centro das atenções na primeira sessão de "Mesas da Tortura" da Feira de Maio, na Azambuja, uma prova de resistência e bravura para os mais corajosos. O ex-futebolista foi uma das pessoas que tentou encarar o novilho na Praça de Touros, já depois de concluída a sessão, mas acabou por ser abalroado e precisar de ajuda para conseguir sair debaixo do animal, como se pode observar nas seguintes imagens.



Nas bancadas, cerca de duas mil pessoas 'vibraram' com o ex-jogador.