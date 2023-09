Sporting vence Sp. Tomar e disputa final da Elite Cup com o Benfica

A carregar o vídeo ...

O Sporting está na final da Elite Cup onde vai medir forças com o Benfica na final de amanhã (15h). Numa reedição da final da Taça de Portugal, os leões bateram o Sp. Tomar por 4-3 e vão em busca do título.



Com um pavilhão esgotado, Tato Ferruccio marcou para a equipa tomarense de penálti, mas o Sporting virou o resultado na 1ª parte com golos de Nolito e João Souto no espaço de um minuto. Ainda antes antes do intervalo, Guilherme Silva fez o empate para o Sp. Tomar, mas João Souto respondeu fazendo o 3-2.



A 2ª parte foi um festival de livres diretos e penáltis. Ao todo foram mostrados 11 cartões azuis, entre eles ao treinador do Sp. Tomar, Nuno Lopes. Matías Platero marcou a abrir a 2ª parte, com Guilherme Silva a fechar o resultado.



Destaque para Ângelo Girão, guardião do Sporting que defendeu cinco bolas paradas, segurando o triunfo dos leões.