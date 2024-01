A carregar o vídeo ...

Foi já no final da noite desta terça-feira que Álvaro Carreras foicomo novo reforço do Benfica. Em declarações à BTV, o lateral-esquerdo espanhol de 20 anos limitou-se a dar respostas curtas na primeira entrevista como jogador das águias, mas isso não o inibiu de mostrar o entusiasmo com este novo passo na carreira.