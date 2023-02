Em dia de Inter-FC Porto, o míssil de Hugo Almeida em San Siro descrito pelo próprio: «O Ricardo Costa disse que eu estava maluco»

A carregar o vídeo ...

Esta entrevista foi originalmente publicada a 16 de fevereiro de 2020, na altura em que o internacional português anunciou a retirada. Agora, em dia de Inter-FC Porto, Record recupera a descrição feita por Hugo Almeida a um dos momentos mais icónicos da sua carreira: um remate a 30 metros da baliza, de livre direto, num disparo potente que entrou no canto superior esquerdo da baliza. Aconteceu em 2005 no estádio que os dragões vão visitar hoje. Atualmente, Hugo Almeida é treinador adjunto de José Morais nos iranianos do Sepahan. (Entrevista: David Novo/Imagem: Ricardo Almeida)