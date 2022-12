A carregar o vídeo ...

O dia de Natal não correu propriamente bem ao bósnio Miralem Pjanic. Atualmente a jogar no Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, o antigo jogador do Barcelona foi expulso aos 17 minutos, depois de perdido a cabeça com um adversário e ter-lhe acertado com os pitons... no peito.