À semelhança do que já sucedera em Anfield, também este sábado os adeptos homenagearam Cristiano Ronaldo que regressou hoje aos relvados (no Arsenal-Manchester United ) após a morte de um dos seus filhos gémeos no parto na segunda-feira. De pé e gritando o nome do internacional português, os adeptos do Arsenal e do United uniram-se na homenagem no minuto 7 [Vídeo Twitter]