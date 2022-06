A carregar o vídeo ...

Sadio Mané é a principal figura do desporto do Senegal e este vídeo, partilhado na segunda-feira no Instagram por uma conta de apoio à seleção nacional do país, mostra isso mesmo. Nele é possível ver-se um fã do avançado do Liverpool visivelmente emocionado ao conhecer o craque. Na conversa, entre lágrimas e abraços, o adepto dá o seu número ao dianteiro, que promete depois ligar-lhe (o gesto não engana).