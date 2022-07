Emocionante: FC Porto realiza-se sonho de menina de 15 anos que sofre de neurofibromatose

A carregar o vídeo ...

O FC Porto abriu as portas do estádio do Dragão para realizar o sonho de uma jovem adepta, de apenas 15 anos, que sofre de neurofibromatose, doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo. Em jeito de 'parceria' com o YouTuber português 'Lucas with Strangers' o clube ofereceu à jovem uma cadeira de rodas elétrica, que lhe permitiu 'dar os primeiros toques na bola' em pleno relvado do Dragão. No final, até Sérgio Conceição contribuiu com uma mensagem que emocionou a pequena Mariana. [Vídeo: Lucas with Strangers/Twitter]