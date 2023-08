Emocionante: 'The Rock' ofereceu casa a lutador do UFC que dormia no sofá do ginásio

A carregar o vídeo ...

Ainda há histórias com final feliz. Themba Gorimbo, o lutador do Zimbabué que chegou aos Estados Unidos para entrar no UFC e, na véspera da sua primeira luta, tinha apenas 7 dólares na conta e que desde então vivia no sofá do seu ginásio, tem uma nova casa. Tudo graças à generosidade do ator Dwayne Johnson (conhecido como 'The Rock'), que depois de conhecer a história do lutador - e tê-lo conhecido - decidiu surpreendê-lo desta forma. Ao ver o vídeo é quase impossível não soltar uma lágrima...