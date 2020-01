Empresário de Pedrinho garante: «Só sai única e exclusivamente para o Benfica»

A carregar o vídeo ...

Depois de ter afirmado que a proposta do Benfica por Pedrinho era "rídicula" , o empresário do médio garantiu ao canal 'Gazeta Esportiva' que o único destino possível para o jogador de 21 anos é o emblema encarnado. Se tal não acontecer, Will Dantas assume que o brasileiro vai renovar contrato com o Corinthians. [Vídeo: Twitter]