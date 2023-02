A carregar o vídeo ...

O jogo do Palmeiras com o Água Santa, a contar para o Paulistão, ficou marcado por um momento em que Abel Ferreira se exaltou com Rodrigo Sam, que empurrou Endrick para fora do campo. O treinador português do Verdão saiu em defesa do seu jogador e gerou-se logo uma enorme confusão... (Vídeo TNT Brasil/Twitter)