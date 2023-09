Empurrões e... vermelho: Sá Pinto expulso em confusão ao intervalo do Anorthosis-APOEL Nicosia

A carregar o vídeo ...

Sá Pinto foi expulso, sábado, no intervalo do jogo entre o 'seu' APOEL Nicosia e o Anorthosis (1-1). O treinador português dirigiu-se ao árbitro no final da primeira parte para, segundo o próprio, relatar que os adeptos lhe haviam atirado cerveja e água após o golo sofrido pelo APOEL, e viu o cartão vermelho. Logo depois, já a caminho do túnel para os balneários, Sá Pinto e um membro do staff técnico do Anorthosis trocaram empurrões.