Enner Valencia pegou-se com colega e ainda empurrou dirigente do Internacional

A carregar o vídeo ...

Depois da cena a envolver Pedro e o treinador adjunto do Flamengo , a moda parece ter pegado no Brasil. Esta madrugada, após o jogo entre Internacional e Corinthians, Enner Valencia e Luiz Adriano discutiram na saída do relvado e, na sequência, o equatoriano acabou a discutir também com o diretor Magrão, chegando a ponto de empurrá-lo. A situação ficaria sanada, mas a imprensa brasileira dá bastante eco a este desentendimento.