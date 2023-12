A carregar o vídeo ...

Já nos descontos do V. Guimarães-Sporting, enorme confusão junto aos bancos. O Sporting pretendia uma reposição rápida, gerando-se confusão com Luís Neto envolvido. O banco do Sporting saltou de imediato e Rúben Amorim teve mesmo de ser agarrado por Eduardo Quaresma e mais tarde pelo Gonçalo Álvaro. Joao Pinheiro mostrou vários cartões na sequência.