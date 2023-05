Aos 90'+9 do Sporting-Marítimo , o árbitro Tiago Martins consultou as imagens e reverteu o lance que daria o 2-2 aos insulares, por falta sobre Nuno Santos. Inicialmente, o auxiliar indicou que havia falta sobre o ala, o juiz validou o golo mas depois de ver as imagens acabou por anulá-lo.