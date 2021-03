Enorme susto no At. Madrid: Dembelé desmaia em pleno treino

A carregar o vídeo ...

O treino desta terça-feira do At. Madrid ficou marcado por um momento de susto e apreensão, quando Moussa Dembélé desmaiou e caiu inanimado no relvado do centro de treinos colchonero. Imediatamente auxiliado por colegas e equipa técnica, o avançado francês viria a recuperar e até saiu de campo pelo próprio pé. Agora, segundo a imprensa espanhola, encontra-se a efetuar exames para perceber o que provocou este episódio. (Vídeo: Radio Marca)