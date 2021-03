Enorme susto no UFC: lutadora desmaia durante a pesagem

A carregar o vídeo ...

A lutadora lituana Julija Stoliarenko provocou esta sexta-feira um enorme susto no decurso das pesagens prévias ao próximo evento do UFC, ao desmaiar (por duas vezes) durante as pesagens. Uma situação que o UFC atribuiu a problemas no corte de peso, algo bastante recorrente nas artes marciais mistas e que aqui e ali causa episódios complicados. Como consequência desta situação, o combate com Julia Avila foi cancelado.