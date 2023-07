A carregar o vídeo ...

A emissão da ESPN de antevisão ao jogo entre Real Madrid e AC Milan ficou marcada por um enorme susto. Tudo sucedeu quando, em pleno direto o comentador Shaka Hislop, antigo guarda-redes tobaguenho, desmaiou enquanto falava com Dan Thomas. A forma como cai no relvado e o imediato pânico deste último diz bem do momento de tensão vivido.