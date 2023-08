A carregar o vídeo ...

Fábio Martins estreou-se esta quinta-feira a marcar no campeonato saudita 2023/24, ao fazer desta forma o primeiro golo do Al Khaleej diante do Al Ittifaq, a equipa orientada por Steven Gerrard. O extremo, refira-se, é um de três portugueses que atuam nesta equipa saudita, para lá de Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues - o treinador é Pedro Emanuel.