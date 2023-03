«Entrar a mil e não os deixar pensar»: Benfica mostra bastidores das vitórias com o Club Brugge

A carregar o vídeo ...

O Benfica chegou à segunda-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma vantagem de 2-0 sobre o Club Brugge, mas os jogadores entraram em campo como se fosse uma final. Num vídeo divulgado pelo Benfica nas redes sociais, um teaser do 'Champions Cam' que estará disponível no Benfica Play esta noite e mostra imagens inéditas das duas vitórias frente ao Club Brugge, é possível ver o ambiente da equipa e ouvir alguns jogadores a darem a receita para as águias confirmarem a presença nos quartos-de-final. "Entrar a mil, não os deixar pensar e confiança em nós", pediu João Mário por exemplo.