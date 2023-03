A carregar o vídeo ...

O Falkirk goleou este sábado o Peterhead por 5-0, numa partida do terceiro escalão escocês na qual a grande figura foi Craig McGuffie, avançado que saltou do banco aos 76' para... marcar três golos. Um deles foi num gesto técnico incrível, com um disparo do meio campo, após uma má reposição de bola do guarda-redes