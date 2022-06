Entrou aos 90'+4 para segurar o resultado mas acabou por marcar um autogolo e perder o jogo

A carregar o vídeo ...

Fortaleza e Atlético Mineiro defrontaram-se na madrugada deste domingo, com o 'Galo' a vencer a partida por 3-2 com um golo já no período de descontos, aos 90'+6. O golo que decidiu o encontro foi apontado por Jussa, defesa-central do Fortaleza que tinha sido lançado aos 90'+4 com o intuito de segurar o resultado, mas acabou por fazer um autogolo na primeira intervenção que teve no jogo e decidir o resultado. Neste resumo, poderá ver os três golos do campeão brasileiro.[Vídeo: TNT Sports]