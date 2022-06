Enzo faz revelação após ser confirmado como jogador do Benfica e assume: «Foi uma semana especial»

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández falou pela primeira vez como futuro jogador do Benfica após o triunfo do River sobre o Lanús (2-1), na madrugada deste domingo (em Lisboa). O médio argentino abordou a "semana especial", em que foi confirmado como reforço das águias, mas fez também uma revelação, agora na primeira pessoa. "Irei embora penso que em dezembro. Irei jogar a Copa [Libertadores] e desfrutar dela. Restam-me no máximo seis meses no River Plate. Vamos à procura daquilo que queremos", explicou Enzo, que foi titular e foi rendido em campo à passagem do minuto 90. [Imagens: ESPN Argentina]