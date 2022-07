Enzo Fernández explica o '13' na camisola: «Sei que o Eusébio também o usou»

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández foi esta quinta-feira oficializado como novo reforço do Benfica até 2027. Em declarações exclusivas à BTV, o médio argentino de 21 anos falou, entre outros temas, sobre o número que escolheu para o dorsal da sua camisola, o 13. Ao canal do clube, o ex-River Plate assumiu ser um número que gosta, mas também assumiu a influência que Eusébio, símbolo histórico do clube, teve na sua decisão. [Vídeo: BTV]