Equatoriano faz promessa arriscada: «Se descermos corto o pénis»

A nove jornadas do final, o Real Santa Cruz está na penúltima posição do torneio Clausura e a verdade é que a sua situação é tudo menos fácil, já que a possibilidade de descida é bem real. E não bastasse a pressão de ter de vencer para se manter, o avançado Kevin Mina decidiu colocar ainda mais pressão na equipa e em si mesmo, ao prometer cortar o pénis caso... a equipa desça de divisão. Uma declaração curiosa - e muito arriscada - que surge na ressaca de um empate a um num jogo no qual Mina curiosamente marcou aos 90'+7. Resta agora saber como será o desfecho desta época...