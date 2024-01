A carregar o vídeo ...

No campeonato das ideias inovadoras, o São José acaba de entrar diretamente para uma posição de destaque com a camisola que hoje apresentou diante do Flamengo, em jogo da Copinha. No equipamento estão desejados vários QR Codes, que dão acesso direto à página de Instagram do clube... Originalidade em estado puro!