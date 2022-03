Equipa de Figo venceu Jogo das Lendas e Quaresma deixou esta maravilha

A carregar o vídeo ...

O Ibrox Stadium recebeu este sábado o Jogos da Lendas, a opor um conjunto de velhas glórias do Rangers e uma equipa de estrelas mundiais capitaneada por Luís Figo. O triunfo foi precisamente para a equipa do ex-Barcelona e Real Madrid, com Ricado Quaresma a assinar um dos momentos da tarde, com uma trivelada... de marca registada. Houve ainda um golo de Nuno Gomes, num chapéu perfeito ao guardião contrário.