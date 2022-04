A carregar o vídeo ...

A equipa masculina de voleibol do Benfica realizou esta quinta-feira um treino aberto ao público antes da final de domingo, frente ao Sporting, a contar para o playoff do campeonato. E durante a sessão de hoje, Marcel Matz e os restantes jogadores convidaram alguns adeptos a participarem no treino, uma atitude que foi mais tarde assinalada nas redes sociais.