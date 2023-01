A carregar o vídeo ...

Nick Anderton tem apenas 26 anos e depara-se com o maior desafio da vida. O jogador de futebol do Bristol Rovers viu ser-lhe detectado um cancro raro e os companheiros de equipa não baixaram. Todo o plantel, incluindo o treinador Joey Barton decidiram rapar o cabelo para arranjar dinheiro para apagar os tratamentos do lateral inglês.