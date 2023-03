Equipa do Saint-Gilloise já estava dentro do avião e teve de regressar ao hotel na Alemanha

A carregar o vídeo ...

A equipa do Saint-Gilloise, que ontem defrontou o Union Berlim na Liga Europa, na Alemanha, não conseguiu regressar à Bélgica à noite, conforme estava previsto. Os jogadores e todo o staff já se encontravam no interior do avião quando o aeroporto de Berlim foi encerrado, devido ao mau tempo. A equipa ainda esperou no interior do aeroporto, a ver se as condições se alteravam, mas a solução foi mesmo regressar ao hotel. A viagem para Bruxelas está prevista para esta sexta-feira.