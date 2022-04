Equipa do segundo escalão inova, confunde adversários e jogada acaba em... golaço

A carregar o vídeo ...

O futebol russo tem estado afastado da atenção mediática ocidental por razões óbvias, mas a verdade é que por lá ainda se joga e até há momentos que dão que falar. Como o caso do afastamento do Zenit nos quartos-de-final da Taça da Rússia, ao cair aos pés do Alaniya Vladikavkaz, do segundo escalão, nos penáltis. Mas mais do que o triunfo dos 11 metros, o Alaniya Vladikavkaz destacou-se pelo golo que forçou a decisão nas grande penalidades, com o golo de Nikolay Giorgobiani de livre direto aos 90'+2. Se marcar nesta altura é algo incrível, o que dizer de todo o 'teatro' feito para a bola chegar ao fundo da baliza?