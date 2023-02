A carregar o vídeo ...

A equipa principal do Benfica prestou esta manhã uma homenagem às vítimas dos recentes sismos ocorridos na Síria e na Turquia. Na sessão de trabalho, jogadores e equipa técnica, no centro do relvado de treino no Benfica Campus, respeitaram um minuto de silêncio em memória de todos os que morreram e foram afetados pelo desastre natural. (Vídeo Benfica/Twitter)