Equipas russa e ucraniana partilham hotel na Turquia e dá nisto

A carregar o vídeo ...

Os russos do Shinnik Yaroslavl (segunda divisão) e os ucranianos do Minaj (primeira) estão em estágio no mesmo hotel, em Belek, na Turquia, e os jogadores das duas equipas acabaram por se envolver numa cena de pancadaria num corredor. O clube russo emitiu um comunicado a confirmar a altercação. "O Shinnik declara oficialmente que não é o promotor deste conflito. Os nossos jogadores agiram como uma verdadeira equipa, defendendo um companheiro, que foi atacado", explicou o clube, acrescentando ter decidido "mudar a equipa para outro hotel para evitar mais conflitos". (Vídeo Fábio Aleixo/Twitter)